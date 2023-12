La nota (con squalifica) di Fiorillo dopo aver spinto Florenzi in Salernitana-Milan

Come riportato dal comunicato ufficiale numero 127 del Giudice Sportivo, FIORILLO Vincenzo, terzo portiere della Salernitana, è stato squalificato per una giornata effettiva di gara per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, alzandosi dalla panchina, spinto con foga, all'altezza del petto, un calciatore della squadra avversaria che tentava di recuperare il pallone.