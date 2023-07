La nuova maglia da trasferta del Milan è già disponibile in pre-ordine

Manca poco, l'attesa sta per finire, il nuovo Away kit PUMA x AC MILAN per la stagione 2023/24 sarà svelato giovedì 20 luglio, intanto è già possibile pre-ordinarlo in esclusiva sul nostro Store online ufficiale.

Il conto alla rovescia è iniziato, da oggi è possibile assicurarsi l'opportunità di essere tra i primi a indossare la nuova maglia da trasferta del Milan.

Inoltre, per tutti coloro che acquisteranno la maglia Away in pre-ordine, un coupon dal valore di 20€ valido per acquisti sullo Store online ufficiale da utilizzare entro il 31 dicembre 2023.