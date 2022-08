Nella giornata di oggi è stata presentata dai canali ufficiali del Milan il nuovo third kit dei Campioni d'Italia per la stagione 2022/2023. Come riportato nel comunicato ufficiale diramato dall'AC Milan, la nuova divisa verrà subito impiegata sabato 27 agosto nella gara contro il Bologna che si disputerà a San Siro alle 20.45, valevole per la terza giornata di campionato.