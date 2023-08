La pagelle di Giroud: una doppietta per una notte da capocannoniere

Dopo il gol a Bologna, ecco la doppietta col Torino davanti ai propri tifosi. Nonostante i 37 anni, Olivier Giroud non smette di segnare. "Una notte da capocannoniere", scrive la Gazzetta dello Sport. Anche il Corriere dello Sport esalta il francese: "Per Pioli è un esempio per i compagni, e si vede. In campo lotta su ogni pallone".

Gazzetta: 7

CorSport: 7,5

CorSera: 7

Tuttosport: 7,5