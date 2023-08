La panchina del Milan contro il Novara: Colombo lascia il posto a Okafor, riecco Saelemaekers

vedi letture

In Milan-Novara, ultima amichevole della pre-stagione rossonera in programma alle 10:30 a Milanello, risultano in panchina i seguenti calciatori: Sportiello, Nava, Colombo, Saelemaekers, Traorè, Jimenez, Eletu, Simic, Nsiala, Zeroli.

Torna così a disposizione Alexis Saelemaekers, ko negli ultimi giorni a causa di un virus influenzale. In panchina anche Lorenzo Colombo: come vice Giroud, dunque, preferito Okafor.