La partita dei ribaltoni: il Lecce batte la Fiorentina dopo il 90esimo

Partita pazza al Via del Mare di Lecce: la squadra di casa sfidava la Fiorentina di Italiano nel primo match valido per la 23esima giornata di Serie A. I giallorossi vanno in vantaggio con Oudin, ma la Fiorentina con Mandragora e Beltran ribalta la partita nel secondo tempo. Sembra tutto fatto, ma al 90esimo minuto Piccoli acciuffa il pari.

Nel tripudio leccese non è ancora detta l'ultima parola: al minuto 92, infatti, è Dorgu a insaccare il gol del 3-2 giallorosso, che fa capitolare una Fiorentina che a due minuti dalla fine era in vantaggio.