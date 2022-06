La pista De Ketelaere si complica: Bruges pronto ad alzare il muro

MilanNews.it

Ora che la situazione societaria del Milan è stata definita, con Maldini e Massara verso il rinnovo di contratto, gli sforzi di tutti possono essere orientati verso il mercato. Il Milan punta a rinforzare specialmente il reparto della trequarti e, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha messo gli occhi sul gioiellino classe 2001 del Bruges Charles De Ketelaere. Sempre secondo quanto riporta la rosea, però, la strada che porterebbe al talento belga si starebbe complicando dal momento che il Bruges, destinato a perdere un altro obiettivo del Milan come Noa Lang in estate, non vorrebbe privarsi anche del suo numero 90. Il club belga sarebbe pronto a fare muro davanti alle offerte per De Ketelaere, per tenerselo almeno un altro anno nella propria rosa.