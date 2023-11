La possibile chance a Romero: l'esterno a caccia del secondo gol in Serie A

Manca sempre meno all'importante sfida di campionato in programma domani sera a San Siro tra Milan e Udinese. Secondo le ultime indiscrezioni di formazioni, le chance per Romero di vestire una maglia da titolare prendono sempre più quota. Per l'esterno argentino sarebbe il debutto dal primo minuto a San Siro con in testa un forte obiettivo: trovare la prima rete con la maglia rossonera e quindi la seconda in Serie A (primo e unico gol italiano per Romero segnato in Lazio-Monza della passata stagione).