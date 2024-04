La Premier League come la Serie A: dalla prossima stagione in vigore il fuorigioco semiautomatico

A partire dalla prossima stagione anche la Premier League, come la Serie A, farà uso della tecnologia del fuorigioco semiautomatico. Questo il comunicato pubblicato in data odierna.

"In occasione dell'assemblea degli azionisti della Premier League, i club hanno approvato all'unanimità l'introduzione della tecnologia del fuorigioco semi-automatico.

Il nuovo sistema sarà utilizzato per la prima volta in Premier League nella prossima stagione e si prevede che la tecnologia sarà pronta per essere introdotta dopo una delle pause internazionali autunnali.

La tecnologia consentirà di posizionare in modo più rapido e coerente la linea di fuorigioco virtuale, basandosi sul rilevamento ottico dei giocatori, e produrrà una grafica di alta qualità per garantire ai tifosi una migliore esperienza nello stadio e nelle trasmissioni".

Il "semi-automated offside" - SAOT - consiste in 12 telecamere installate nello stadio, oltre a quelle delle tv, che tracciano 29 “punti-dati” di ogni singolo giocatore, indicando con ancora maggior accuratezza la sua posizione in campo. Questi dati vengono inoltrati a un AVAR dedito specificamente al fuorigioco che verifica e comunica la decisione al VAR e all'arbitro in campo.