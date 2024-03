La Premier League confermata su Sky fino al 2027-2028

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il campionato inglese, che sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su Now anche per la stagione 2024-2025, proseguirà la sua presenza su Sky per altre 3 stagioni, fino al 2027-2028. Dalle sfide del 'friday night' a quelle del 'monday night', passando per i weekend ricchi di gol ed emozioni che Sky continuerà a raccontare con studi pre e post partita, sono fino a 10 le partite live per ogni turno.

"Siamo felici di annunciare questo accordo con Premier League, che resterà anche nelle prossime stagioni un pilastro fondamentale dell'offerta di Sky Sport - ha commentato Marzio Perrelli, executive vice president Sport di Sky - Negli ultimi anni la Premier ha raggiunto standard senza eguali: la qualità dei calciatori e degli allenatori, la bellezza e l'atmosfera degli stadi rendono questo torneo tra i più amati dai tifosi e dagli appassionati di calcio". (ANSA).