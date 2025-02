La presentazione ufficiale di Joao Felix: domani pomeriggio l'evento a Casa Milan

Ha già inciso alla grande in questo Milan, segnando il suo primo gol in rossonero in Coppa Italia contro la Roma. La presentazione ufficiale alla stampa però, come appreso dalla nostra redazione avverrà domani pomeriggio alle 15.30 a Casa Milan.

Successivamente, nel pomeriggio verso le 17.30 i nuovi acquisti Gimenez, Joao Felix, Bondo e Sottil saranno disponibili presso lo store di via Dante per un saluto ai tifosi.