La presenza fisica di Jovic e le caratteristiche di Okafor: è un Milan con tante sfumature

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Che la qualità di gioco del Milan sia migliorata è sotto gli occhi di tutti, nonostante le vittorie contro Udinese e Frosinone, arrivate al termine di rimonte di cuore e rabbia, ma si sa: in questo sport vincere così è probabilmente più bello e stimolante. Nell'attacco del Milan, sotto la guida di Pioli, Luka Jovic sta facendo benissimo, continuando a segnare (7 reti sin qui) sempre in momenti decisivi della partita.

Nell'analisi fatta a Dazn da Supertele, questo l'impatto di Jovic in area di rigore, diversamente da ciò che fa un altro attaccante rossonero, Noah Okafor. Infatti nella rete del definitivo 3-2 contro il Frosinone, l'importanza del serbo in area, anche per creare confusione alla difesa avversaria, è di vitale importanza: traversone di Bennacer, presenza fisica di Jovic che è bravo e fortunato a sfruttare un rimpallo fortuito per poi battere, come fatto già a San Siro, il portiere Turati.

Diversa la concezione di spazio che ha Okafor, con Pioli spesso infastidito dai movimenti dello svizzero, che al posto che riempire l'area di rigore preferisce, come da sue caratteristiche, spostarsi sull'esterno e affidare lo spazio a centravanti più statici, come Giroud e Jovic.

Un ultimo focus proprio sul francese, vero leader del gruppo, con un'esultanza a dir poco rabbiosa in occasione del pareggio di Gabbia. Olivier è l'anima di questo Milan, nelle piccole cose e nei grandi momenti decisivi.