La probabile formazione del Milan contro il Tottenham

Anche oggi Brahim Diaz si è allenato a parte a Milanello, quindi è molto probabile che lo spagnolo non possa giocare da titolare a Londra anche se fosse convocato; al suo posto, Pioli dovrebbe schierare Rade Krunic dal primo minuto nel ruolo di trequartista.

Per il resto formazione confermata: Maignan in porta, Kalulu, Thiaw (in ballotaggio con Kjaer) e Tomori terzetto difensivo, Tonali e Bennacer in mediana con Messias a destra e Theo Hernandez a sinistra, davanti Giroud supportato da Leao e il già citato Krunic.