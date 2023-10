La probabile formazione della Francia per la sfida con l'Olanda: i tre rossoneri verso la titolarità

Continua la qualificazione agli Europei 2024. Nel gruppo B, che vede Francia e Olanda come top del girone, i francesi sono virtualmente qualificati al prossimo Europeo. La squadra di Deschamps, domani sera, sfiderà proprio gli olandesi. Come riporta 'L'Equipe', nell'undici che dovrebbe scendere in campo, Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud corrono verso una maglia da titolare.