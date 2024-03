La probabile formazione di Pioli: riecco Reijnders. Ci sono Florenzi e Kjaer

vedi letture

Dopo il sofferto, ma importantissimo, successo in campionato in casa della Lazio, il Milan tornerà in campo in Europa League questa sera a San Siro alle ore 21: l'avversario sarà lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale. Per questa sfida, Stefano Pioli - che può contare sulla disponibilità di tutta la rosa, fatta eccezione di Pobega lungodegente - dovrebbe confermare quasi totalmente la formazione che è scesa in campo venerdì all'Olimpico dal primo minuto: l'unica novità certa dovrebbe essere a centrocampo, dove Reijnders giocherà da titolare. A cedergli il posto dovrebbe essere Bennacer.

Due i ballottaggi aperti: uno a destra dove si giocano una maglia da titolare Florenzi e Calabria (il primo sembra essere favorito visto che poi domenica sarà squalificato in campionato contro l'Empoli) e uno in difesa al campo dove, al fianco di Gabbia, giocherà uno tra Kjaer e Tomori con il danese che appare in vantaggio. Il terzino sinistro sarà ovviamente Theo Hernandez, così come in attacco verranno confermati i "soliti 4", vale a dire Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud. In mezzo al campo, come detto, la coppia sarà formata da Reijnders e Adli, con Bennacer che dunque partirà dalla panchina.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

42 Florenzi 24 Kjaer 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

14 Reijnders 7 Adli

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli

A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 28 Thiaw, 38 Terracciano, 4 Bennacer, 80 Musah, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 15 Jovic.