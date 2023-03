La proposta del manager che ha portato Springsteen a Milano: "San Siro regno dell'intrattenimento"

MilanNews.it

"San Siro può diventare il regno dell'intrattenimento". Parola di Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts e membro del Comitato SiMeazza, intervistato da Tuttosport sul futuro dello stadio, che rischia di rimanere senza Inter e Milan: "San Siro non sarà mai demolito. Non è neanche un’ipotesi plausibile, percorribile o che io voglia considerare. Potrebbe essere oggetto di interesse per tutte le manifestazioni musicali, non solo pop, rock e di musica italiana.