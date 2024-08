La protesta di Gasperini: "Tenere il mercato aperto durante le partite è una follia"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria della sua squadra in casa del Lecce, ha dichiarato sul mercato come riporta tuttomercatoweb.com:

Koopmeiners e Lookman al centro delle voci di mercato...

“Sono due grandi giocatori che ci hanno dato tanto, sono molto riconoscente nei loro confronti e con loro ho un rapporto sincero. La difficoltà arriva perché il mercato è assurdo a livello di date. Tenere il mercato aperto durante le partite è una follia. Non piace a nessuno, né alla gente né agli addetti ai lavori. Ci sono situazioni di mercato strane perché ci sono le partite che si giocano, altrimenti ci sarebbe qualcosa di diverso. Il calcio è intrattenimento, non si capisce perché bisogna fare cose che non piacciono alla gente”.