La realtà evidente dopo Milan-Fiorentina in una frase di Pioli

Dopo oltre un mese e mezzo senza vittorie in campionato, il Milan è tornato a conquistare i tre punti grazie all'1-0 sulla Fiorentina a San Siro, arrivato grazie al rigore trasformato a fine primo da Theo Hernandez e alle prodezze di un superbo Mike Maignan; da segnalare, per quanto riguarda la cronaca del match, l'esordio in rossonero di Francesco Camarda, che a 15 anni, 8 mesi e 23 giorni è diventato il più giovane calciatori di sempre a disputare una partita in Serie A.

La realtà del Milan, però, cambia relativamente con questo successo. Non si deve commettere l'errore di nascondere la polvere sotto il tappeto, perché i problemi c'erano e ci sono, esistevano ed esistono e se ne sono viste le conseguenze anche durante il match di ieri. San Siro, per esempio, non era il solito San Siro; vero, c'era il solito pienone con 73mila spettatori presenti, ma il clima non era quello coi decibel altissimi a cui si è abituati: "È stata - ha notato Pioli - una sfida particolare, anche con un ambiente e uno stadio che aveva bisogno di questo, e che forse oggi era un pò diverso dal solito". Il motivo è da ritrovare nella stanchezza dei tifosi per il trend della squadra degli ultimi due anni: i tifosi sanno esaltare sì la squadra, ma la squadra deve saperli esaltare.E, nei fatti, Milan-Fiorentina non ha di certo esaltato nessuno. Vero, ai rossoneri i tre punti servivano e i tre punti sono arrivati, ma con una prestazione di livello scadente dal punto di vista del gioco e della qualità, alla quale hanno fatto da contraltare un ottimo spirito di squadra; la Fiorentina avrebbe ampiamente meritato il pari, evitato solo con una prodezza nel finale di Maignan sul terzo schema da corner consecutivo che i rossoneri stavano per tramutare in gol per gli avversari. A conferma che i problemi che c'erano (tattica, qualità, troppi assenti) ci sono ancora: "Non abbiamo - ha proseguito Pioli - ancora superato il momento delicato, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare per spirito, mentalità e determinazione. Non può essere la vittoria di oggi a sistemare tutte le cose". Certo, con tre punti in tasca le soluzioni si trovano più facilmente.