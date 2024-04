La Repubbica: "Il Milan va in quinta, Pioli aspetta l’Europa e la fine del Ramadan"

La Repubbica di oggi analizza anche la settima vittoria consecutiva del Milan in campionato: "Il Milan va in quinta, Pioli aspetta l'Europa e la fine del Ramadan".

Nel gioco d’incastri fin qui perfetti della primavera milanista ce n’è uno di natura religiosa. Il Ramadan, con annesso digiuno, si chiuderà proprio 48 ore prima della partita più delicata, l’andata dei quarti di finale di Europa League con la Roma: in tempo, cioè, perché i quattro musulmani strettamente osservanti, dei quali Pioli durante il mese sacro dell’Islam ha dovuto dosare le forze (Adli, Bennacer, Musah e Thiaw), le recuperino appieno. Il felice incastro tecnico si è intanto completato attraverso la quinta vittoria consecutiva in campionato (la settima di fila, doppio successo in Europa League contro lo Slavia Praga incluso), che blinda il secondo posto, a due settimane dal derby in cui l’Inter vuole prendersi la seconda stella.