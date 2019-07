"Stadio, che fare? Ombre a San Siro". Questo il titolo di apertura su Milan e Inter de La Repubblica (ed. Milano). Residenti ed ambientalistri contrari, il sindaco frena: "Progetto da valutare". Ma per il documento delle squadre è "un'eccellenza a livello mondiale, anche per l'attrattività della zona, per il turismo e per gli eventi".