La Repubblica-Firenze: "Per la Champions e per Barone: c'è il Milan, Franchi tutto esaurito"

"Per la Champions e per Barone: c'è il Milan, Franchi tutto esaurito" è il titolo che si può leggere nel taglio basso de la Repubblica Firenze in merito alla gara di stasera tra Fiorentina e Milan. Stasera al Franchi, tutto esaurito, arrivano i rossoneri e per la Fiorentina è forse l'ultima occasione per inseguire il quinto posto. Ma è anche la prima partita senza Joe Barone e per questo la Curva Fiesole ha organizzato una coreografia speciale, mentre sul tabellone scorreranno le immagini del dg.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: sabato 30 marzo 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Franchi, Firenze

TV: DAZN, zona DAZN, Sky

Web: MilanNews.it