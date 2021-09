La Repubblica: "Milan beffato nel finale dall'Atletico, ma la prestazione è magnifica"

La Repubblica fa il punto della situazione dopo la sconfitta del Milan contro l'Atletico Madrid. I rossoneri sono andati meritatamente in vantaggio ed hanno giocato magnificamente tutti all'attacco, ma dopo il rosso a Kessié sono stati costretti ad erigere una muraglia umana davanti a Maignan. E pensare che stava anche reggendo, ma è crollata per estenuazione. Il gol del sorpasso a tempo scaduto è frutto di una svista dell'arbitro e del VAR che non colgono il tocco di mano di Lemar, precedente a quello di Kalulu. Il Milan ha avuto il monopolio del gioco in parità numerica, ma pure in inferiorità sembrava insuperabile per l'Atletico Madrid che era in versione del tutto opposta al pragmatismo di Simeone, come se la vittoria della Liga lo avesse convertito nel modello galactico del Real Madrid. Cakir però ha riscritto la storia del match, Suarez è tornato a segnare in trasferta in Champions dopo 6 anni e gli spagnoli hanno prevalso sul Milan.