La Repubblica - Nazionale femminile, per il ruolo di commissario tecnico si tratta con Donadoni

Secondo il quotidiano 'La Repubblica', Roberto Donadoni è oggi nome forte per il ruolo della Nazionale femminile. Commissario tecnico dell'Italia maschile dal 2006 al 2008, Donadoni concluse la sua avventura sulla panchina azzurra con la sconfitta ai rigori ai quarti di finale contro la Spagna. Poteva tornare nel 2016, quando però non arrivò l'ok di Saputo, e ora è un candidato di primo livello per un'altra Nazionale.

Intanto, la Federazione conta di chiudere il prima possibile anche l'accordo con Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico della Nazionale maschile. Tra oggi e domenica la FIGC conta di ufficializzare l'ingaggio dell'allenatore campione d'Italia da presentare poi nella giornata di lunedì.