La Repubblica: "Passa il decreto Abodi. Ecco la commissione che darà ordini ai club"

"Passa il decreto Abodi. Ecco la commissione che darà ordini ai club" scrive La Repubblica nella sua sezione sportiva. Il decreto che toglie a calcio e basket l’autonomia sui controlli alle squadre è stato approvato in Consiglio dei ministri. Da oggi si apre una nuova partita che durerà per i 60 giorni necessari alla conversione in legge. Nel board Inps e Agenzia delle Entrate. Due nomine per FIGC e FIP. La Lega Serie A punta a modificare il testo alla Camera dopo le Europee.

Queste le parole del Ministro dello Sport, Andrea Abodi: "Non c’è alcun pericolo per l’autonomia sport. La commissione farà valutazioni oggettive, le federazioni prenderanno le decisioni. Non ci sono norme in contrasto con l’autonomia dello sport, sono previsti precisi criteri. La commissione consegnerà le sue valutazioni alle federazioni che poi prenderanno le loro determinazioni sulle iscrizioni ai campionati”.