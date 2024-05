La Repubblica (Torino): "Juric contro Pioli, sfida tra mister all'ultimo ballo"

Stasera Torino-Milan. Un big match ad alta tensione per i granata, ancora in corsa per un posto in Europa finché c'è speranza, ma non solo. "Juric contro Pioli, sfida tra mister all'ultimo ballo", il titolo di spalla in basso a destra sulla prima pagina di La Repubblica, edizione Torino. Il tecnico del Toro infatti è sempre più prossimo all'addio non avendo siglato alcun accordo di rinnovo con il presidente Cairo, mentre il mister rossonero è da mesi sulla graticola con il club alla ricerca spasmodica del miglior sostituto per la prossima stagione.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: sabato 18 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino, Torino

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it