La ricerca di Assocalciatori e Assoallenatori: si gioca troppo. Per il recupero minimo tre giorni

Alla fine della scorsa stagione, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, Assocalciatori e Assoallenatori hanno condotto uno studio dal titolo "La Salute dei Giocatori" con cui indagare, tramite interviste a calciatori e allenatori di Serie A e non solo quanto possano influire le tantissime partite e la frequenza con cui si scende in campo. A livello generale, si legge, un calciatore su tre ha affermato che per ritrovare la motivazione di scendere in campo dopo una partita ha bisogno di almeno 72 ore, ovvero tre giorni pieni di riposo. Una garanzia che non sempre è assicurata alle squadre, specialmente quelle impegnate nelle coppe.

Alla domanda "quanto tempo hai bisogno per recuperare la piena competitività?”, continua il CorSport, "l’1% dei protagonisti ha risposto “1 giorno”, il 21% “2 giorni” e il 55% “3 giorni” (fetta più ampia) con un consistente 15% che invece ritiene ne siano necessari 4". Chiaramente quando si giocano tre partite in sette giorni, il problema diventa più serio ed è una questione di sovraccarico delle energie: in queste occasioni un giocatore su quattro afferma che si riprende a pieno dopo 5 giorni. Un tema fondamentale, specialmente se si considera che dalla prossima stagione, specie per chi partecipa alle coppe, il numero delle partite aumenterà ancora.