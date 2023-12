La ricetta di De Laurentiis per cambiare il calcio: "Tempo effettivo e challenge per il Var"

Aurelio De Laurentiis è uno delle personalità italiane legate al mondo dello sport che si è schierato al fianco della Superlega dopo che A22 ha reso pubblico un nuovo format per la competizione che cerca di contrastare il dominio della Uefa. Il presidente del Napoli è convinto che il calcio abbia bisogno di tanti cambiamenti e ne ha parlato al Corriere dello Sport.

Le sue parole: "Stiamo perdendo i giovani. Ci vuole più dinamismo. Basta fuorigioco fischiati dopo che l’azione è finita e si è andati in gol. Basta con questa qualità arbitrale. Ci vuole il tempo effettivo, come nel basket. E il challenge per chiamare il Var a domanda di parte"