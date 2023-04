La ricetta di Sacchi per il Milan: "Uno per uno fa uno, uno per undici fa undici"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha commentato la prestazione dei rossoneri contro il Napoli: "Clamoroso a Napoli. Il Milan sbanca il “Maradona” con un secco e meritato 4-0. Ma che cosa è successo? La risposta è abbastanza semplice: il Napoli ha perso perché ha smarrito quei principi e quei valori che, finora, avevano stupito tutti, mentre il Milan ha dimostrato che il collettivo, quando funziona, è sempre vincente. Uno per uno fa sempre uno e, invece, uno per undici fa undici".