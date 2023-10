La richiesta di Reijnders alla EA Sports: "Vogliamo tutti la carta IF Giroud portiere"

Tramite i propri canali social, il nuovo centrocampista olandese rossonero celebra la parata di Giroud nel finale di partita contro il Genoa, facendo così un appello agli sviluppatori del nuovo videogioco calcistico EA Sports FC 24: "Vogliamo tutti la carta di Giroud come portiere in EAFC 24". Il riferimento ovviamente è alla modalità Ultimate Team, dove ogni settimana escono le versioni "In Forma" dei vari giocatori in base alle performance nella vita reale.

Negli anni precedenti c'erano state situazioni simili, con delle versioni speciali di Walker e Felipe Melo in porta.