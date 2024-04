La rimonta è possibile? Pioli: "Lo fanno le squadre veramente forti ma ho detto ai ragazzi che..."

vedi letture

Brutta prestazione del Milan che cade in casa nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. I giallorossi passano per 1-0 a San Siro e si mettono in pole position per il passaggio del turno in vista del ritorno all'Olimpico fra sette giorni. Prestazione deludente complessiva dei rossoneri che alla fine recriminano anche per una traversa, ma non ci sono giustificazioni. Ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli.

Sulla prova incolore di qualche big, la preoccupa? "Non mi preoccupa. Anzi mi aspetto tanto orgoglio e volontà, per dimostrare che siamo una grande squadra. Non sarà facile ribaltare, lo fanno solo le squadre veramente forti. Ho detto ai ragazzi che se c'è una squadra che può riuscirci, quella siamo noi".