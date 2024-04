La rinascita del Milan nel 2024: i numeri dei rossoneri

Il Milan ha cambiato marcia nel 2024 e a dirlo sono i numeri della formazione rossonera nel nuovo anno: 19 partite giocate da Calabria e compagni, con un bilancio di 14 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I rossoneri hanno sbagliato solo due partite, vale a dire quella in Coppa Italia contro l'Atalanta e quella in campionato contro il Monza. l terzo ko è arrivato in casa del Rennes nel ritorno degli spareggi di Europa League, ma è stato una sconfitta indolore visto che il Diavolo aveva già ipotecato la qualificazione agli ottavi nel match di andata a San Siro.

Cosa c'è dietro alla rinascita milanista nel 2024? Diversi aspetti: in primis il calo drastico del numeri di infortuni, poi la crescita della condizione fisica, il miglioramento della fase difensiva e infine il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, leader indiscusso del gruppo milanista anche se non gioca più.