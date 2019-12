La ripresa degli allenamenti della Serie A: inizia il Brescia, chiude la Lazio

Il pari subìto contro il Parma potrebbe essere costato un paio di giorni di riposo al Brescia: ripresa fissata al 27 dicembre a Roma al Park Hotel Mancini per Eugenio Corini, stesso termine che si è dato il Lecce. Fabio Liverani il 27 vuole tutti pronti per il primo allenamento, solo i sudamericani godono di un giorno di permesso in più. Nella lista di chi riattacca prima c’è pure l'Hellas Verona, che però ha goduto di altri quattro giorni per lo spostamento della sfida alla Lazio e la Sampdoria di Ranieri. Alla ripresa sfiderà la SPAL, altra squadra che ha deciso di ritrovarsi con un buon anticipo, il 28 dicembre.

Il 29, domenica, è il giorno scelto dalla maggior parte dei club per la ripresa della preparazione in vista della diciottesima giornata: l'Inter, il Cagliari (eccezion fatta per Leonardo Pavoletti), Fiorentina, Genoa, Sassuolo e Torino. Un giorno in più tocca al Napoli, che ha giocato e vinto il 22, alla Juventus che ha perso la Supercoppa domenica, al Parma, all'Udinese (in rosa ci sono tanti stranieri che effettuano lunghi viaggi), alla Roma, all'Atalanta e al Bologna. Anche il Milan, nonostante il ko dell'ultimo turno a Bergamo, riprenderà ad allenarsi il 30.

Simone Inzaghi, dopo il successo di Riyad, ha premiato i trionfatori della Supercoppa italiana contro la Juventus con un giorno supplementare. Per la Lazio si ricomincia il 31, poi si festeggia l’arrivo del 2020. Ricapitolando:

Brescia - Ripresa allenamenti: 27 dicembre

Lecce - Ripresa allenamenti: 27 dicembre

Sampdoria - Ripresa allenamenti: 27 dicembre

Hellas Verona - Ripresa allenamenti: 28 dicembre

SPAL - Ripresa allenamenti: 28 dicembre

Inter - Ripresa allenamenti: 29 dicembre

Cagliari - Ripresa allenamenti: 29 dicembre

Fiorentina - Ripresa allenamenti: 29 dicembre

Genoa - Ripresa allenamenti: 29 dicembre

Sassuolo - Ripresa allenamenti: 29 dicembre

Torino - Ripresa allenamenti: 29 dicembre

Napoli - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Juventus - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Parma - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Udinese - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Roma - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Atalanta - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Bologna - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Milan - Ripresa allenamenti: 30 dicembre

Lazio - Ripresa allenamenti: 31 dicembre