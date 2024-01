La rivelazione di Jorge Jesus: "CR7 ha più passione per il calcio, Neymar invece..."

Certamente lui conosce bene entrambi. Cristiano Ronaldo e Neymar sono fra le stelle del campionato arabo. I due si stanno contendendo il titolo di campione dell'Arabia Saudita. In vantaggio per il momento c'è l'Al-Hilal del brasiliano mentre a sette lunghezze di distanza c'è l'Al-Nassr del portoghese. Sui due giocatori si è espresso il tecnico dell'attuale capolista Jorge Jesus: "Cristiano Ronaldo ha più passione per il calcio e, quindi, lo mette come priorità.

Neymar ha più passione per altre cose e mette queste altre cose davanti, ovvero la sua vita privata. Ma come giocatore è favoloso e come uomo, ho passato un mese e mezzo con lui, mi ha sorpreso positivamente in tutto”.