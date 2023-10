La Roma batte 1-4 il Cagliari con due gol di Lukaku. Dybala esce in lacrime

La Roma e José Mourinho chiudono nel migliore dei modi una settimana particolare, caratterizzata dalle voci e dalle relative smentite sul possibile allenatore del tecnico portoghese. I giallorossi trovano infatti il primo successo esterno in questo campionato, nonché il primo negli ultimi sei mesi, espugnando Cagliari con il risultato di 4-1. Tutto facile dall'inizio alla fine per la squadra dello Special One, trascinata da un Romelu Lukakutirato a lucido e pure dall'ottimo ingresso di Andrea Belotti, a oggi molto più che un'alternativa.

E pure il gioco, spesso criticato, fa divertire i tifosi capitolini accorsi in Sardegna. Nota stonata, l'infortunio di Paulo Dybala: l'argentino, dopo un colpo al ginocchio rimediato nel primo tempo, è infatti uscito in lacrime.