E con il successo dell'Atalanta sulla Roma per 3-1, si chiude la trentunesima giornata di Serie A. I giallorossi, che settimana prossima sfideranno il Milan di mister Pioli, perdono per mano della Dea: a segno Koopmainers, Pasalic e Toloi, mentre per la Roma in gol Pellegrini.