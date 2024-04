La Roma soffre tantissimo, ma fa 0-0 a Lecce. I salentini, però, recriminano

0-0 tra Lecce e Roma al Via del Mare nella penultima gara della trentesima giornata di Serie A. Risultato bugiardo rispetto a ciò che si è visto in campo, con le due squadre che hanno cercato di vincere la partita e le occasioni che non sono certo mancate, con la squadra di casa che può recriminare di più e che probabilmente avrebbe meritato il successo per quanto fatto vedere.

Primo tempo tutto di marca salentina, tranne che nel finale. Tante le occasioni per la formazione di Luca Gotti, che non è però riuscita a trovare la stoccata vincente. Piccoli certamente il più pericoloso, sia al 16', con il suo mancino deviato in angolo, che, soprattutto, al 42' con lo stesso attaccante bravo a recuperare palla sulla linea di fondo ma impreciso con il destro, con il quale ha trovato solo la potenza. Di Gallo e Dorgu altre due occasioni importanti, ma senza fortuna. Nel finale poi è stata la Roma a sfiorare per due volte il vantaggio. Occasionissima al 44', con Baldanzi che ha trovato Zalewski sul secondo palo, ma l'esterno polacco non ha centrato la porta, e successivamente, al 46', Angelino ha lambito il palo con un sinistro su calcio di punizione, con Falcone che sembrava comunque in traiettoria.

Secondo tempo che è poi proseguito sulla falsariga del primo con l'occasione più grande per il Lecce capitata sul sinistro di Dorgu: contropiede dei salentini condotto da Krstovic e assist al bacio per il centrocampista, che da buonissima posizione ha sparato fuori. Successivamente i cambi di De Rossi hanno dato nuova vita alla Roma con El Shaarawy e Aouar che hanno confezionato una grandissima occasione cestinata però dall'ex Lione grazie anche al miracolo di Falcone. Occasioni poi da una parte e dall'altra, con El Shaarawy e Banda, prima che la palla del match point capitasse sul destro di Sansone, che ha però sparato alto. Ultimo lampo invece di Oudin, che ha scheggiato la traversa al 95'.