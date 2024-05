La Roma vince di misura contro il Genoa nel segno di Lukaku: sesto posto blindato

vedi letture

Poche emozioni

Il Grifone già salvo non ha voluto fare sconti nemmeno a una Roma ancora frastornata dal ko di Bergamo. La squadra di Gilardino ha retto l'urto gestendo alla perfezione le uscite palla al piede, i capitolini invece hanno faticato a trovare un Lukaku spento, poco reattivo negli ultimi sedici metri. Tra i più pimpanti Tommaso Baldanzi, ma al 23' l'ex Empoli non è riuscito a sorprendere Martinez con una conclusione di prima intenzione dopo il triangolo con Pellegrini. I tiri dalla distanza non hanno portato i risultati sperati, anche i rossoblù non si sono fatti vedere tantissimo dalle parti di Svilar, soltanto un colpo di testa di Vasquez e una conclusione di Retegui hanno impensierito il portiere della Roma.

La decide Lukaku

La ripresa è scivolata via all'insegna della confusione e della poca precisione. L'occasione più ghiotta dopo i primi quindici minuti ce l'ha avuta ancora una volta Lukaku, il belga però è stato murato dal solito Martinez. Il Genoa ha cercato di sfruttare le ripartenze, i capitolini si sono affidati invece a Paulo Dybala ed El Shaarawy, i due entrati nella ripresa hanno dato maggior vigore alla manovra offensiva. Al 72' Paredes ha deciso di complicare la vita ai suoi protestando per un fallo non fischiato, subito dopo il giallo è arrivato il cartellino rosso per qualche parola di troppo nei confronti di Manganiello. Sono serviti 79 minuti per trovare l'invenzione giusta, è stato lo stesso El Shaarawy a pennellare il pallone per l'1-0 di Lukaku, forse l'ultimo gol della sua breve carriera giallorossa. Svilar invece ha salvato il risultato in pieno recupero con una gran parata sul mancino di Malinovskyi.