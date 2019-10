La Sampdoria aspetta Gattuso

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 9 OTT - La Sampdoria aspetta per oggi la risposta di Gennaro Gattuso alla proposta di allenare la squadra dopo l'esonero di Di Francesco. In giornata si attende la decisione definitiva che l'ex tecnico del Milan vuole prendere in piena sintonia col suo staff. Il presidente Massimo Ferrero tornerà nuovamente all'assalto mentre è sempre calda la pista che porta a Gianni De Biasi, incontrato ieri dal ds blucerchiato Carlo Osti. Se fosse lui il sostituto di Eusebio Di Francesco già scelto il vice allenatore: il prescelto è Claudio Bellucci, ex giocatore blucerchiato e mister delle giovanili. Ultima ipotesi è quella che porta a Beppe Iachini.