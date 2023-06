La scomparsa di Berlusconi, Capello: "Personaggio unico, con una forza e un carisma che ho visto in poche altre persone"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Silvio Berlusconi era un personaggio unico, con una forza e un carisma che ho visto in poche altre persone. Tanti hanno cercato di fare come lui senza riuscirci, aveva capacità manageriale e capacità di trovare uomini giusti per raggiungere gli obiettivi. Sapeva scegliere. Ha fatto cose incredibili". Così Fabio Capello, dai microfoni di Sky Sport, ricorda il suo ex presidente al Milan che lo scelse come successore di Arrigo Sacchi sulla panchina dei rossoneri, e da lì nacque il mito di 'Don Fabio'. "Ricordo la prima volta a Milanello, disse di voler far diventare il Milan la squadra più forte del mondo, e ci riuscì - dice ancora Capello -. Ha creato televisioni, ha creato il Milan. Capiva subito chi era importante e chi aveva idee giuste, ma anche i momenti in cui intervenire. Di tutti gli acquisti che ha fatto, fra giocatori e allenatori, ne ha sbagliati pochi". Poi un aneddoto.

"Nel 2007 allenavo il Real Madrid - ricorda Capello -, lui mi telefonò e mi chiese di Ronaldo, il Fenomeno. Gli dissi che era il più forte giocatore che avessi mai allenato ma che ormai non aveva più voglia, gli piaceva festa, mangiare e le donne, e poi che ormai lo avevamo praticamente già venduto in Arabia Saudita. Il giorno dopo Ronaldo era un giocatore del Milan". "Al Milan, con Braida e Galliani - continua Capello -, aveva sempre la capacità di rinnovarsi e avere le idee per anticipare i tempi e continuare a vincere. Abbiamo sempre partecipato alla Champions, è stata una fortuna per me e per il Milan. Indovinare gli acquisti era anche facile, perché se chiedevi a un giocatore di venire al Milan non diceva mai di no. Ora è molto più difficile. Era anche un uomo alla mano e di una generosità unica". (ANSA).