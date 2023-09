La Serbia cade in casa contro l'Ungheria. Jovic è entrato all'87esimo

vedi letture

Sconfitta dolorosa per la Serbia in casa contro l'Ungheria. Luka Jovic, ultimo arrivato in casa Milan, è entrato al minuto 87 al posto di Vlahovic per tentare l'assalto finale, senza però riuscire a essere decisivo; per lui si tratta dei primi minuti ufficiali in questa stagione.