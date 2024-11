La Serbia di Pavlovic e Jovic non si qualifica ai quarti di Nations League. Passa la Danimarca

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La Spagna, campionessa europea in carica, ha vinto anche l'ultimo impegno di Nations League, sconfiggendo 3-2 la Svizzera (3-2). Già qualificata ai quarti di finale e sicura di finire in testa al suo gruppo, la Roja chiude l'anno 2024 imbattuta in competizioni ufficiali con 14 vittorie e tre pareggi in 17 partite. La Svizzera retrocede in Lega B con solo due punti in sei giornate. La Croazia e la Danimarca si sono aggiudicate gli ultimi due biglietti disponibili per i quarti di finale Nations League nella giornata conclusiva della fase a gironi.

Spinti dal pubblico di Spalato, i croati hanno ottenuto la qualificazione pareggiando 1-1 con il Portogallo che prima dell'incontro era già sicuro di finire in testa al gruppo 1. Nello stesso gruppo la Polonia è stata sconfitta per 2-1 in casa dalla Scozia e chiude il girone come ultima. La Danimarca ha ottenuto il secondo posto nel gruppo 4 grazie al pareggio per 0-0 in Serbia. (ANSA).