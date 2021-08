La Serie A annuncia la partnership con Fantacalcio.it: si chiamerà Fantacalcio Serie A TIM

Lega Serie A è lieta di annunciare la partnership con Fantacalcio.it che a partire dalla stagione 2021/2022 sarà il Fantasy Game Ufficiale della Serie A TIM, con il nome di Fantacalcio Serie A TIM.

Fantacalcio® da anni è il portale unico e ufficiale di gioco, conta 4 milioni di utenti registrati e la più grande community di settore, che alimenta il proprio interesse tramite la testata giornalistica Fantacalcio.it, la piattaforma di gioco Leghe Fantacalcio e le relative App.

Questo accordo con la piattaforma di fantasy sport più utilizzata in Italia permetterà a moltissimi appassionati di vivere un’esperienza sempre più ricca e avvincente grazie anche alle novità che saranno introdotte nel corso della stagione.

Tanti gli eventi social che racconteranno la nascita di questa collaborazione. Tra questi oggi alle ore 16 sui canali social di Fantacalcio si terrà una diretta live con protagonisti Pierluigi Pardo, Riccardo Trevisani e Mario Giunta, che dal 2021/2022 saranno elementi cardine del team pagelle di Fantacalcio.it oltre che opinionisti di prestigio sui canali social del portale.

"Questa partnership rappresenta un ulteriore passo in avanti nella trasformazione della Lega Serie A in una media company in grado di creare engagement a 360 gradi - ha commentato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Il Fantacalcio è un gioco bellissimo ormai radicato nelle abitudini di milioni di tifosi a cui permette di trasformarsi in allenatori allestendo la squadra ideale per sfidare gli amici, dimostrando la propria conoscenza della Serie A e dei suoi protagonisti. Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Fantacalcio.it perché è il partner ideale per la Lega Serie A per offrire nuove iniziative di entertainment ed e-gaming che accrescano le interazioni con ogni partita della Serie A TIM".

"Siamo tutti entusiasti dell'accordo con Lega Serie A: per noi rappresenta sicuramente il più importante dei traguardi raggiunti grazie anche al lavoro di un team fenomenale - ha commentato Nino Ragosta, CEO e founder di Quadronica, editore di Fantacalcio -. Sinora i percorsi di due degli interessi più viscerali degli italiani - calcio e fantacalcio - avevano tracciato la stessa direzione, ma su binari paralleli: da oggi la ripartenza è comune, sulla stessa strada e con i medesimi, ambiziosi, obiettivi. Il tutto, per costruire, insieme, un'esperienza utente ancor più rivolta alle esigenze del fantallenatore e del tifoso, due vesti complementari della stessa passione: quella per il calcio. Che, da oggi, potrà declinarsi in un'unica, magnifica realtà, quella di Fantacalcio® Serie A TIM".