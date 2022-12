La Serie A propone challenge e tempo effettivo: i 10 punti di riforma

Fonte: tuttomercatoweb.com

La prima novità sarà il fuorigioco semi-automatico: già sperimentato in altre competizioni, compreso il Mondiale di Qatar 2022, farà il suo esordio entro fine gennaio: "Spero entro il 27 - spiega Lorenzo Casini, presidente di Lega - che è l'inizio del girone di ritorno". Per il challenge, il VAR a chiamata, servirà realisticamente più tempo e un po' di sperimentazione in più, ma via Rosellini ha avanzato la proposta alla FIGC, così come quella sul tempo effettivo. Il resto, e non è poco, sono dieci punti per il futuro del calcio italiano: l'ultima assemblea dell'anno è servita ai club del massimo campionato per mettere insieme una serie di proposte, arrivata alla quinta bozza, destinata al Consiglio federale.

Dalle seconde squadre alla governance. Nei propositi della Lega c'è un po' di tutto: riformare e ritoccare il progetto seconde squadre, abbassandone i costi e semplificandone le regole. Ma anche dando più certezza ai club, che non possono aspettare giugno per sapere se formarla o meno. Da questo punto di vista, e non solo, si passa però anche dalla governance: "Vogliamo riequilibrare - continua Casini - a livello qualitativo, oggi si può decidere sulla Serie A senza che la Serie A partecipi". Nelle proposte, molto ampie, sono toccati diversi argomenti: infrastrutture, giovani, calcio femminile, mutualità e diritti TV, persino l'ipotesi di una proposta di legge per intervenire sulle commissioni agli agenti. Una sorta di manifesto, in alcune parti analogo rispetto a quello della Lega B, per rifare da zero il nostro pallone.

Lunedì il Consiglio Federale. La data per discuterne sarà quella di lunedì 19: a Roma si terrà il prossimo consiglio federale, a Gravina l'arduo compito di mettere insieme le esigenze e pure gli egoismi di tutte le leghe. Sullo sfondo, lo scandalo D'Onofrio che ha investito l'AIA: "Vogliamo la massima attenzione", ha proseguito Casini. Che dalla Federcalcio si presenterà, nonostante gli stracci in Lega siano volati spesso e volentieri, con la forza dei venti club più ricchi alle spalle. Non tutti i presidenti possono dire lo stesso.