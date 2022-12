La Serie A sta per riprendere il suo corso. La Stampa: "Dove eravamo rimasti?"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Chiusa la parentesi dei Mondiali in Qatar vinti dall'Argentina di Messi, tra non molto la Serie A tornerà ad appassionare tifosi e addetti ai lavori. Ciò accadrà dopo la pausa più lunga di sempre, ovvero 52 giorni. Tempistiche che possono stravolgere quanto visto fino al 13 novembre. La Stampa fa il punto della situazione, con il Napoli che può vantare un margine cospicuo sulle inseguitrici: +8 sul Milan, +10 sulla Juventus e +11 su Inter e Lazio. Da sottolineare il modo in cui i bianconeri hanno chiuso prima dei Mondiali, con 6 vittorie consecutive arrivate senza subire neanche un gol. Non resta dunque che attendere il campo, ovvero il solo che può far capire se il Napoli reggerà il ritmo dei mesi scorsi, se la Juventus si farà condizionare o meno dalla sua situazione societaria, se l'Inter avrà in Lukaku l'uomo in più e altri interrogativi.