La Serie A sui social: "LA LEGA SERIE A CONDANNA OGNI FORMA DI RAZZISMO"

vedi letture

Con un post sui social, la Lega Serie A ha condannato gli episodi razzisti accaduti alla BlueEnergy Arena di Udine nei confronti di Mike Maignan: "LA LEGA SERIE A CONDANNA OGNI FORMA DI RAZZISMO" il messaggio.

Cosa è successo a Udine

"Nel nostro gioco non c’è assolutamente posto per il razzismo: siamo sconvolti. Siamo con te, Mike". Con queste semplici parole il Milan esprime la sua vicinanza a Mike Maignan, che nel corso del primo tempo di Udinese-Milan è stato vittima di reiterati e continui insulti razzisti da parte dei tifosi di casa. Il portiere rossonero, al minuto 34, stanco della vergognosa situazione ha scelto di abbandonare il campo, con tutti i compagni al seguito. La partita è stata sospesa per qualche minuto.