La serie monstre che l’Inter può eguagliare. Ma il Milan vuole fare 1.400

Dalla stagione 2016-2017 il derby della Madonnina in Serie A racconta di 5 vittorie interiste, 3 segni X, 17 gol marcati dai nerazzurri e 10 dai rossoneri.

Insomma, senza distinguere casa o fuori, il Biscione vanta una serie di 8 stracittadine a punti.

Il più recente successo del Diavolo risale al 2015-2016, 3-0 interno al 22esimo turno: Alex al 35’, Bacca al 73’, Niang al 77’.

Ma le serie monstre della squadra del presidente Zhang non si fermano qui…

Come padroni di casa i nerazzurri non vanno KO in una stracittadina dal 2010-2011 (0-1, Ibrahimovic su rigore al 5’). Dopo ecco 6 vittorie, 3 pareggi, 17 marcature all’attivo contro 9 al passivo. E l’1-0 che si rivela il risultato più ricorrente di questo periodo con le sue 3 caps: 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019.

Nella storia dei derby Inter-Milan di A soltanto in un'occasione i nerazzurri hanno messo a segno una striscia più lunga di risultati positivi. Fra il 1929-1930 e il 1938-1939, 10: 6 successi e 4 segni X con 18 gol fatti e 8 reti incassate.

Nonostante gli 86 incontri già disputati, per la prima volta il match andrà in scena alla quarta giornata con la Beneamata padrona di casa. In realtà ci sarebbero due precedenti in questo particolare turno del campionato. Entrambi però hanno il Diavolo come squadra ospitante. Nel 1936-1937 fu 1-1 (Bisigato e Capra). L’anno scorso, nel 2019-2020, 0-1 (Brozovic e Lukaku).

Chiusura dal fronte classifica perpetua di Serie A col girone unico.

Il Milan è a quota 1.399 gare vinte in Serie A fino a oggi.

CONFRONTI DIRETTI CON L’INTER SQUADRA DI CASA (SERIE A)

86 incontri disputati

33 vittorie Inter

30 pareggi

23 vittorie Milan

127 gol fatti Inter

113 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA CON L’INTER SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Inter-Milan 2-0, 23° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON L’INTER SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Inter-Milan 4-2, 23° giornata 2019/2020