La sfidante del Milan si scoprirà oggi: alle 18 c'è Atalanta-Sassuolo

Con la vittoria di ieri contro il Cagliari a San Siro, il Milan si è ufficialmente qualificato ai quarti di Coppa Italia da giocare contro la vincente della sfida tra Atalanta e Sassuolo, da disputare oggii alle 18 al "Gewiss Stadium" di Bergamo.

Gasperini non ha parlato, Dionisi sì

Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ha parlato ai microfoni di SassuoloChannel alla vigilia del match. Ecco le sue parole: "Ci teniamo. Il nostro obiettivo è passare il turno, sappiamo che giocheremo pochi giorni il campionato e non possiamo trascurare questa cosa ma abbiamo l'organico per poter sopperire a questa cosa. Spero di trasmettere questa determinazione a tutti perché andiamo a Bergamo con le nostre risorse, con la nostra identità, a giocarcela. Da circa un mesetto il trend è positivo, non sono positivi i risultati, dobbiamo cercare di fare prestazione per ottenere il risultato, sapendo che affrontiamo una squadra che lotta per l'Europa. Giochiamo in uno stadio che si fa sentire ma questo è uno stimolo. Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo nel volume di gioco, nei dettagli però dobbiamo migliorare. Non riusciamo a trovare la consapevolezza che potremmo nei risultati perché col Milan la prestazione è stata positiva ma questo non può bastare".