La sincerità di Cardinale: "Essere proprietario mi stressa, mai provato prima"

vedi letture

Il numero uno di RedBird Gerry Cardinale, nonché proprietario del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a GQ Sports. Argomento: essere proprietari di un club sportivo di alto livello.

L’intervistatore racconta a Cardinale di come, per soggiornare a Milano, abbia scelto un BNB di un certo Alfredo, che in casa ha una cinquantina di DVD con tutte le vittorie del Milan. Addirittura, conserva una copia de “La Gazzetta dello Sport” che celebra la conquista dello scudetto del 2022. Cardinale, quando ha sentito parlare dei giornali, ha fatto una smorfia. Riferendosi al peso di essere proprietario ha detto: “È una cosa che mi stressa, se devo essere sincero, in un modo che non ho mai provato prima".

In che senso? Come investitore, ha detto, finora ha ottenuto buoni risultati evitando legami emotivi:

"La mia idea è sempre stata quella di considerare lo sport come qualsiasi altro settore. Si possono produrre widget a Omaha o possedere i Giants a New York. Dovrebbe essere la stessa cosa. È stressante possedere cose in generale, è stressante mettere al lavoro questo tipo di denaro, è stressante essere un fiduciario per il capitale di terzi. Ora ho un nuovo livello di stress che non ho mai sperimentato prima, che è Alfredo (il riferimento è ovviamente al tifo, un qualcosa che va oltre la razionalità, ndr). Mi dà fastidio”.