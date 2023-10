La sorpresa Adli: il bilancio delle sue prime 8 giornate

vedi letture

È tempo di bilanci in casa Milan: in occasione della seconda sosta Nazionali, ecco i numeri delle prime 8 partite di Yacine Adli. Il francese è entrato prepotentemente nelle rotazioni di Pioli da tre partite a questa parte, e ha quindi all'attivo tre presenze, tutte da titolare. Il suo apporto all'attacco, essendo mediano, non è stato determinante (0 tra gol e assist), ma sono buoni i numeri sui passaggi: 89% riusciti, percentuale che sale al 97% se si considerano solo quelli nella metà campo difensiva. Il dato più positivo e sorprendente è quello sui palloni recuperati: sono ben 4.3 a partita.