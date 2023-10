La squadra più giovane della Serie A 23/24: presenti due rossoneri

Come estremi difensori, forse in virtù della maggiore longevità, non ci sono molti nomi emergenti: il più giovane ad aver disputato qualche minuto nella Serie A 2023/24 è Alessandro Sorrentino del Monza, che ha esordito il 17 settembre 2023. Di seguito i migliori giovani che hanno esordito quest'anno:

PORTIERI

Alessandro Sorrentino (2002, Monza), Stefano Turati (2001, Frosinone)

DIFENSORI

Davide Bartesaghi (2005, Milan), Patrick Dorgu (2004, Lecce), Tommaso Corazza (2004, Bologna), Filippo Missori (2004, Sassuolo), Michael Kayode (2004, Fiorentina), Pietro Comuzzo (2005, Fiorentina), Axel Guessand (2004, Udinese), Alan Matturro (2004, Genoa), Giorgio Scalvini (2003, Atalanta)

CENTROCAMPISTI

Riccardo Pagano (2004, Roma), Kacper Urbanski (2004, Bologna) e Gvidas Gineitis (2004, Torino), Lorenzo Amatucci (2004, Fiorentina) e Matteo Prati (2003, Cagliari)

ATTACCANTI

Simone Pafundi (2006, Udinese), Arijon Ibrahimovic (2005, Frosinone), Kenan Yildiz (2005, Juventus), Vivaldo Semedo (2005, Udinese), Rares Burnete (2004, Lecce), Valentin Carboni (2005, Monza), Jeppe Corfitzen (2004, Lecce) e Luka Romero (2004, Milan)